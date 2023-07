Google festeggia i 10 anni di KitKat a suo modo

Sono passati dieci anni e nove sistemi operativi (a breve dieci) dall'annuncio di Android 4.4 KitKat, ma l'antica (preistorica, dal punto di vista tecnologico) versione di Android è ancora installata sullo 0,5% dei dispositivi alimentati dal robottino verde.

O forse possiamo vedere il bicchiere dal punto di vista di Google: avendo un livello di diffusione sotto l'1%, per la GrandeG è arrivato il momento di pensionare il sistema operativo. Il che equivale a dire niente più aggiornamenti per i Google Play Services, il componente che consente di gestire e aggiornare tutte le app e le piattaforme di Google indipendentemente dai produttori (a proposito, sapete come aggiornare le app Samsung?).

La notizia arriva direttamente dal sito Android Developers Blog, che scrive testualmente:

A partire da luglio 2023, il numero di dispositivi attivi su KK è inferiore all'1% man mano che sempre più utenti aggiornano alle ultime versioni di Android. Pertanto, non supportiamo più KK nelle future versioni dei servizi Google Play. I dispositivi KK non riceveranno versioni di Play Services APK superiori a 23.30.99.

Il punto è che, pur avendo una diffusione dello 0,5%, questo equivale sempre alla bellezza di 15 milioni tra smartphone e tablet attivi. Certo, da qualche parte il supporto si dovrà pur fermare, e Google ha assolutamente ragione a fermare lo sviluppo per questa versione, ma il problema della frammentazione resta.

Secondo lo stesso rapporto, infatti, a maggio 2023 la versione di Android più diffusa al mondo è la 11 (23,1%), con la 12 in seconda posizione (16,3%). A pochi mesi dal rilascio di Android 14, Android 13 è installata solo sul 15% dei dispositivi al mondo, e questo nonostante l'impegno dei maggiori produttori a fornire aggiornamenti più a lungo e più tempestivi.