Ecco come Google Keep diventa molto più potente

Negli ultimi anni abbiamo visto crescere costantemente l'impegno di Google nei confronti delle sue app e servizi per dispositivi Android. Tale impegno passa anche per l'introduzione di nuove e interessanti funzionalità.

E proprio a proposito di nuove funzionalità che parliamo di Google Keep, la popolare app di Google per la creazione e la gestione di note e appunti di vario tipo.

La novità della quale parliamo consiste nell'introduzione di nuove opzioni di formattazione del testo per Google Keep. Come vedete dal video che trovate in basso, il quale mostra in anteprima tutte le nuove opzioni di formattazione, Google ha intenzione di introdurre le seguenti opzioni per la scrittura dei testi su Keep: