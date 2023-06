Google Keep si rinnova: nuovo look su Android e novità per Wear OS

Google si concentra costantemente sulle app e servizi per dispositivi Android e per Wear OS. Nelle ultime ore BigG ha rilasciato delle importanti novità che riguardano Google Keep. Google Keep è l'app di Google che permette di creare, gestire e personalizzare note ed elenchi, anche sotto forma di promemoria. Nelle ultime ore Keep ha ricevuto un aggiornamento rivolto alla sua app per smartwatch Wear OS e per smartphone Android.

Per quanto riguarda Wear OS arrivano le novità più consistenti. Arrivano finalmente i tile dedicati a Keep che erano stati annunciati qualche mese fa. Con i nuovi tile di Keep sarà possibile creare una nota direttamente dallo smartwatch, così come sarà possibile impostare dei tile per consultare rapidamente dallo smartwatch le note già sincronizzate. Qualche funzionalità sembra ancora da perfezionare, visto che se si sceglie di associare al tile di Keep una nota che contiene un'immagine, allora questa non verrà visualizzata sempre correttamente sullo schermo dello smartwatch. Inoltre, non è possibile attivare l'Always On per i tile dedicati a Keep. Questa sarebbe sicuramente una funzionalità comoda per favorire la continua visualizzazione del promemoria. Le novità appena descritte per Keep su Wear OS sono in fase di distribuzione via server sulla versione 5.23.202.03.97 dell'app.