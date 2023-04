Google cambia le impostazioni per l'uso dell'Assistente con i dispositivi Bluetooth

Google ha notato che quando connessi a un dispositivo Bluetooth (un paio di cuffie, lo smartwatch o anche il veicolo), gli utenti utilizzano l'Assistente con il suo microfono piuttosto che con quello del telefono, e quindi ha deciso di abilitarlo per impostazione predefinita.

Questo ha comportato la scomparsa di tre interruttori sotto le impostazioni Voce (Impostazioni > Voce), introdotte anni fa (immagine sotto, a sinistra):

Registrazione audio Bluetooth : abilita la registrazione audio tramite dispositivi Bluetooth, se disponibile

: abilita la registrazione audio tramite dispositivi Bluetooth, se disponibile Consenti richieste Bluetooth con dispositivo bloccato : qualcun altro potrebbe essere in grado di utilizzare i comandi vocali per accedere alle tue informazioni personali, anche se il tuo dispositivo è bloccato

: qualcun altro potrebbe essere in grado di utilizzare i comandi vocali per accedere alle tue informazioni personali, anche se il tuo dispositivo è bloccato Consenti richieste di cuffie cablate con dispositivo bloccato: qualcun altro potrebbe essere in grado di utilizzare i comandi vocali per accedere alle tue informazioni personali, anche se il tuo dispositivo è bloccato

Per quanto riguarda la prima voce, Google afferma che "il telefono utilizzerà per impostazione predefinita il microfono sul dispositivo Bluetooth associato, come gli auricolari o uno smartwatch, per parlare con l'Assistente" senza che si debba configurare nulla in anticipo".