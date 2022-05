Un assaggio dal Google I/O 2022: ecco le novità principali

Le voci più intriganti sono sicuramente gli aggiornamenti cross-device e gli aggiornamenti per la messaggistica. Per il primo aspetto possiamo aspettarci un'estensione delle integrazioni tra Android, Chrome OS e Wear OS che sono già disponibili per gli utenti Google, mentre per il secondo possiamo aspettarci novità, e magari delle integrazioni smart, tra Google Messaggi, Duo e l'app Telefono. Non dimentichiamoci della messaggistica RCS.

In tema di design, aspettiamoci delle novità anche sotto questo punto di vista: il profilo del Material Design ha lasciato intendere che ci saranno delle novità per le interfacce grafiche. Sappiamo che tra queste ci sarà il nuovo font Roboto Flex.