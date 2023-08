Google Home potenzia i comandi per gestire i dispositivi in Wi-Fi

Come vedete dagli screenshot in galleria , condivisi da 9to5Google , ora l'app Google Home consente di personalizzare il periodo di messa in pausa della connettività Wi-Fi a un dispositivo specifico connesso in casa, con la possibilità anche di incrementare in maniera rapida lo stesso periodo di pausa.

Le immagini ci mostrano che risulta a portata di mano impostare un periodo di pausa pari a 30 minuti, 1, 2, 4 o 8 ore o Indefinito per la connettività Wi-Fi di dispositivi specifici. In questo modo sarà possibile anche programmare la messa in pausa, in modo da non doversene ricordare successivamente.

La funzionalità permette anche di fermare rapidamente la messa in pausa, in modo da ripristinare la connessione Wi-Fi del dispositivo in questione rapidamente.

La novità che abbiamo appena visto è disponibile con la versione 3.5 dell'app Google Home per dispositivi Android. Qui sotto trovate il pulsante per controllare se avete già ricevuto l'aggiornamento dell'app sul Play Store.

