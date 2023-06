Il mistero di Google Home: la nuova interfaccia scomparsa per alcuni

Google Home è tra le app di Google che negli ultimi anni ha ricevuto delle rilevanti novità, sia per quanto riguarda la versione per Android che per quanto riguarda quella per iPhone.

Tra le novità più interessanti di Google Home troviamo la nuova interfaccia grafica. Questa è arrivata da qualche mese per tutti coloro che hanno aderito al programma Preview dell'app Home. La nuova interfaccia è caratterizzati dal Material You e controlli sicuramente più intuitivi. Peccato che sta accadendo qualcosa di strano proprio con la nuova versione di Google Home.