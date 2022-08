Google Home si rifà il look: nuovi controlli per la domotica

Sappiamo bene come Google sia presente in modo rilevante nel settore smartphone e tablet anche con le sue app e con i suoi servizi. Tra questi troviamo Google Home, quella che ormai è più di un'app per la gestione della domotica.

Google Home attualmente è una vera e propria piattaforma che permette di gestire e controllare tutti i dispositivi smart compatibili e connessi con l'ecosistema Google, basato sull'interazione con Google Assistant. Nelle ultime ore BigG ha annuncniato un importante rinnovamento per l'interfaccia grafica di Google Home.

Come potete vedere dal tweet che trovate qui sotto, condiviso dall'account ufficiale di Google, è stata annunciata una nuova interfaccia grafica per i controlli di Google Home.