Google ha aggiornato i suoi servizi vocali: voci più chiare e naturali

I servizi vocali di Google sono alla base di moltissime applicazioni che utilizzano il convertitore di testo in voce (TTS, Text-to-speech) e in generale il motore vocale dell'azienda come anche i servizi di trascrizione del testo.

Ora il gigante della ricerca ha pubblicato un post sul blog Android Developers in cui annuncia di aver effettuato un importante aggiornamento proprio su questo servizio, fornendo voci più naturali e chiare per tutti i dispositivi Android a 64 bit.

Segui AndroidWorld su News

Come indicato nel post dell'azienda, sono state aggiornate tutte le 421 voci in 67 lingue con un nuovo modello vocale e un nuovo sintetizzatore.

Maggiori attenzioni sono state riservate all'inglese (en-US), a cui è stata cambiata la voce predefinita con "una costruita utilizzando dati più recenti", il che si traduce in un drastico miglioramento in combinazione con l'aggiornamento TTS sopra nominato.

I Servizi di riconoscimento vocale di Google sono sfruttati da una serie di app, a partire da