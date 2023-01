Google sta introducendo nuove funzionalità nelle vecchie versioni di Android

Buone notizie per i possessori di smartphone Android non troppo recenti. Difatti, Google sta provando ad introdurre nuove funzionalità sui dispositivi che negli ultimi anni non hanno ricevuti aggiornamenti software. Tutto ciò dovrebbe avvenire tramite il rilascio di "Extension Software Developer Kit", che dovrebbe consentire, ad esempio, agli sviluppatori di utilizzare funzionalità come il nuovo selettore di foto di Android 13 su Android 11 e 12.

Nello specifico, Google sembra avere piani molto più grandi per Extension SDK: "Questo aggiornamento pone anche le basi per l'espansione dei test di Privacy Sandbox su Android", ha affermato infatti Scott Westover, portavoce di Google. Sembrerebbe, dunque, che Extension SDK aiuterà l'azienda ad aggiornare Privacy Sandbox sulle versioni più recenti di Android senza il rilascio di importanti aggiornamenti del sistema operativo. Sul blog, comunque, è spiegato il funzionamento di questa sistema, che si fonda principalmente sulla possibilità di aggiornare i componenti principali del S.O. tramite il Play Store.

Nel caso del nuovo selettore di immagini, ad esempio, uno sviluppatore potrebbe far controllare il proprio codice per vedere se il telefono Android 11 dell'utente ha un'API sufficientemente aggiornata e, in tal caso, utilizzare il nuovo selettore di foto.