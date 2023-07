Google studia nuove funzionalità IA per Pixel Call Screen

Negli ultimi anni sicuramente Google si è impegnata molto nel settore degli smartphone , andando a curare particolarmente anche le diverse funzionalità dei suoi Pixel . Tra queste, sicuramente possiamo citare il filtro chiamate di Google Assistant , noto come Pixel Call Screen . Questo filtro, tra le altre cose, consente di scoprire chi sta chiamando il vostro numero tramite l'interazione con Google Assistant.

Lo sviluppo di Google, però, non si è fermato qui. Ad esempio, l'azienda, nella nuova beta, sta implementando delle novità, a partire da un aggiornamento riguardante l'interfaccia utente delle impostazioni. In particolare, alcuni utenti stanno iniziando a notare impostazioni di Call Screen semplificate. Ad esempio, le opzioni "Livello di protezione" ora sono suddivise in: