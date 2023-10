Google Foto si aggiorna per supportare una delle chicche dei Pixel 8

Google ha appena presentato i suoi nuovi smartphone top di gamma , i Pixel 8 che sono arrivati con una serie interessante di novità hardware e software. E proprio per quelle software arriva un nuovo aggiornamento per l'app Google Foto .

Con il nuovo aggiornamento dell'app Google Foto infatti Google introduce il supporto dell'app alla funzionalità Audio Magic Eraser. Questa è una delle esclusive assolute di Pixel 8 e Pixel 8 Pro, e permette di isolare diverse fonti sonore per eliminarle se sono indesiderate all'interno del video registrato.

Con la nuova funzionalità all'interno dell'editor dell'app Foto sarà possibile applicare Audio Magic Eraser su tutti i video che sono sincronizzati con l'app.

Ma a quanto pare questa novità dovrebbe rimanere un'esclusiva dei Pixel 8. Quelli del canale Telegram Google News hanno provato ad utilizzare la funzione su Pixel 6 Pro, ma questa non funziona correttamente quando si tenta di separare le diverse sorgenti sonore. Molto probabilmente è necessario un processore Tensor di terza generazione, che solo Pixel 8 ha, per far funzionare correttamente Audio Magic Eraser.

Il nuovo aggiornamento per l'app Foto è attualmente in fase di distribuzione automatica. La nuova opzione Audio Magic Eraser apparirà ovviamente solo per chi ha un Pixel 8.