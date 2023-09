Google Foto si prepara al Ultra HDR di Android 14

Google è sempre più vicino al lancio della versione stabile di Android 14 , la nuova generazione del sistema operativo per smartphone che già conosciamo in larga parte grazie alle diverse beta pubbliche rilasciate finora.

Questo nuovo standard in realtà corrisponde alla possibilità di visualizzare le immagini con il grado di HDR massimo possibile anche per immagini in formato standard, come il JPEG, assicurando anche la relativa retrocompatibilità. Chiaramente per sfruttare la funzionalità sarà necessario avere un dispositivo con uno schermo che supporti l'HDR.

In caso contrario, le immagini verranno comunque visualizzate secondo lo standard SDR. La novità a pieno regime dovrebbe arrivare con Android 14, e dunque sarà necessario attendere il major update per vederla e usarla sul proprio dispositivo.