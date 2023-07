Google Foto sta per ricevere un look tutto nuovo!

Quando si parla della gestione su cloud di foto e video allora non possiamo non pensare a Google Foto , la piattaforma di Google che ormai è disponibile in diverse varianti per dispositivi Android e iPhone .

Le immagini che trovate in galleria mostrano il nuovo look che Google sta testando per l'app Foto. Il nuovo look consiste in una nuova barra di navigazione inferiore, la quale diventa flottante e include la sezione per le Foto, i Ricordi e la Libreria. L'accesso alla sezione Condivisione è stata spostata in alto sulla destra, vicino all'icona relativa al profilo utente.

Il nuovo look che abbiamo appena visto per Google Foto è dunque molto più coerente con le linee guida del Material You, nonostante l'app Google Foto già supporti il Material You su Android.

La novità che abbiamo appena visto è stata scovata in fase di test dal canale Telegram Google News. Stando a quanto riferito, il nuovo look di Google Foto è attualmente in fase di test per un ristretto numero di utenti sia su Android che su iOS. Torneremo ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più sul suo rilascio al pubblico.