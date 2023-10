Google Foto riceve il nuovo foglio di condivisione di Android 14

Con Android 14 sta arrivando una novità davvero interessante, che riguarda da vicino Google Foto: si tratta del nuovo foglio di condivisione, un'opzione che Google sta implementando sempre di più nelle sue app. In particolare, la schermata appare semplice da utilizzare e soprattutto molto completa: in alto a destra, dove sta la riga di "Condivisione dell'immagine", appare il pulsante "Modifica", che permetterà agli utenti di selezionare più immagini da condividere in contemporanea.

Sotto all'anteprima dell'immagine, invece, apparirà un carosello che contiene alcuni collegamenti rapidi come "Crea Link", "Invia in foto", "Aggiungi ad un album" oppure "Crea un album". Ancora più giù, inoltre, saranno visualizzabili dei contatti per la condivisione diretta – dove è indicata anche l'app con cui si andrà a condividere l'immagine – ed una serie di icone che farà scegliere l'applicazione.