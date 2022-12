Google rilascia il Feature Drop di dicembre: novità golose per i Pixel

Siamo ormai abituati agli aggiornamenti puntuali da parte di Google, quelli che mensilmente introducono le nuove patch di sicurezza sui Pixel. La cosa si fa ancora più interessante ogni 3 mesi, quando Google rilascia l'ormai consueto Feature Drop.

Per Feature Drop si intende l'aggiornamento software trimestrale con il quale Google introduce nuove funzionalità per i suoi Pixel. Google ha appena rilasciato il Feature Drop di dicembre sui suoi Pixel. Anche in questo caso arrivano interessanti novità. Andiamo a vederle insieme:

VPN gratis per Pixel 7 e Pixel 7 Pro

Arriva una bella e gradita novità per tutti coloro che possiedono uno dei top di gamma di casa Google. La VPN, un servizio che solitamente è a pagamento, arriva gratuitamente e in modo illimitato su questi dispositivi. Per usarlo basta scaricare l'app Google One e attivare la VPN.