Google pubblica le factory image "feline" di Pixel 7a

Quando parliamo di factory image intendiamo i firmware per lo smartphone, dunque i file che permettono di installare la versione di fabbrica del sistema operativo, che come sappiamo è basato sulla versione stabile di Android 13 .

Nel titolo abbiamo menzionato l'aggettivo felino perché Pixel 7a è identificato con il nome in codice "lynx" nel database ufficiale di Google. Le factory image arrivano insieme ai file OTA utili. Sia le factory image che i file OTA sono aggiornate alla patch di sicurezza Android di marzo 2023.

Le factory image e i file OTA sono utili ad aggiornare manualmente i Pixel di Google.

Le stesse versioni software risultano utili anche quando si intende ripristinare al sistema stock gli smartphone. In questa guida abbiamo aggiornato come aggiornare i Pixel con factory image, e anche come aggiornare i Pixel con file OTA. Qui sotto trovate i link di download delle factory image e dei file OTA per Pixel 7a.

Android 13 – TD4A.221205.042.A1 – Factory Image – OTA

Vi ricordiamo anche che Pixel 7a è compatibile con la beta pubblica di Android 14, in questa guida trovate la procedura dettagliata per iscrivervi e ricevere subito Android 14 in versione beta.