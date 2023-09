Google Earth torna alla ribalta dopo anni: arriva un grande aggiornamento

Google negli ultimi anni ha dimostrato una particolare attenzione nei confronti delle sue app per dispositivi Android. Questo tramite i vari aggiornamenti rilasciati, sia in termini di interfaccia grafica che in termini di funzionalità.

Una delle app di Google che finora era rimasta fuori da questo giro di rinnovamenti è Google Earth, app storica di BigG per la visualizzazione 3D delle mappe e dei luoghi. Per fortuna dei suoi appassionati però è arrivato un nuovo grande aggiornamento.

L'aggiornamento per Google Earth infatti introduce una nuova interfaccia grafica, molto più coerente con il Material You che ormai troviamo su Android 13 e Android 14. Arriva il selettore del profilo con la barra inferiore, con i collegamenti rapidi per la creazione di progetti, mappe e sincronizzazione tra dispositivi.