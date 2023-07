Google Discover prova una nuova barra di ricerca con suggerimenti

Negli ultimi anni abbiamo visto Google dedicare sempre più attenzione ai suoi prodotti software per dispositivi Android, soprattutto per le sue app. Tra queste troviamo sicuramente Google Discover.

Google Discover è l'aggregatore di news di casa Google, quello che sui dispositivi Pixel e non solo propone suggerimenti per le news in base al profilo dell'utente e ai suoi interessi.

Nelle ultime ore sono emersi online alcuni interessanti dettagli su una funzionalità per Google Discover in fase di test. Come vedete dagli screenshot in galleria, si tratta di una novità che riguarda una barra di ricerca inedita associata a una specifica news. Tale barra di ricerca, che in realtà è fittizia perché si tratta di un collegamento, include la stringa di ricerca più comune associata alla news in basso.