Google Discover si prepara a proporre suggerimenti dalle app installate

Google Discover è l'app che permette di scoprire nuovi contenuti presenti online, i quali vengono anche proposti automaticamente da Google in base al profilo dell'utente e dei suoi interessi .

Da diversi anni abbiamo visto la particolare attenzione che Google pone verso le sue app e servizi per i dispositivi Android . E tra questi troviamo anche Google Discover .

Le immagini che vedete in galleria mostrano un'anteprima di come appariranno i suggerimenti in merito alle app installate su Google Discover. Sarà anche possibile personalizzare quali sono le app dalle quali ricevere suggerimenti. Questa personalizzazione potrà essere applicata direttamente dalle impostazioni dell'app Discover.

Dagli screenshot appena trapelati in rete capiamo che la funzionalità è dedicata ai tablet, e in particolare a Pixel Tablet che oggi debutta ufficialmente in alcuni mercati.

Staremo a vedere se e quando arriverà anche su smartphone.