Google Discover riceve l'interfaccia per Pixel Tablet

Un'ulteriore prova che avvalla questa ipotesi arriva dalla recente novità introdotta per Google Discover , il feed delle notizie di Google. Nelle ultime ore infatti Google ha introdotto un nuovo layout per l'interfaccia di Discover che richiama abbastanza chiaramente quella dedicata ai tablet .

Abbiamo parlato in diverse occasioni di Pixel Tablet , il primo tablet della storia dei Pixel che Google ci ha fatto soltanto intravedere finora. Nonostante il suo lancio rimane ancora un'incognita, sappiamo che Gogle sta preparando la strada per il suo arrivo.

Le immagini che trovate in galleria mostrano la novità della quale parliamo: vediamo un layout sviluppato su tre colonne invece che su due. Questo layout viene mostrato, a chi ha già ricevuto l'aggiornamento, a coloro che accedono a Discover tramite tablet.

Vediamo le schede che hanno un'immagine di copertina di dimensioni leggermente ridotte rispetto a quanto visto per il layout a due colonne. I contorni sono leggermente più sfumati, mentre il menù per spostarsi nell'app rimane fissato a sinistra.

Il logo Google e l'accesso al proprio profilo rimangono nella parte superiore dell'interfaccia.

La nuova interfaccia di Discover è in fase di distribuzione via server, alcuni possono già visualizzarla usando Discover con tablet come il Galaxy Tab S8 di Samsung. Ci aspettiamo che la stessa arrivi anche su Pixel Tablet, probabilmente con qualche funzionalità esclusiva come i contenuti suggeriti da servizi Google, come ad esempio Google TV.

Sottolineiamo che Pixel Tablet non è stato ancora presentato ufficialmente da Google, ancora non è stata nemmeno definita una data di lancio. Torneremo ad aggiornarvi appena ne sapremo di più sulla sua presentazione.