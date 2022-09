Google Discover vi consentirà di esprimere meglio il vostro disinteresse per argomenti specifici

Ancora novità in arrivo per Google Discover, il feed di Google molto utile per sfogliare le notizie riguardanti i propri interessi. In questi giorni, infatti, ad alcuni utenti è già stata implementata la possibilità di manifestare meglio il proprio disinteresse nei confronti di un argomento specifico e, quindi, di non vedere più notizie incentrate su quel tema.

Nel dettaglio, aprendo il menu accanto agli articoli, ora compare l'opzione "Non sono interessato ad un argomento". Ad esempio, se vi capita di leggere un articolo su di un musicista, potreste non essere interessato a quell'artista in particolare, mentre la musica in generale vi piace. Dunque, applicando questa opzione, Google Discover non vi mostrerà più le news riguardanti quell'artista, mentre non ci sarà nessun "veto" sulle notizie musicali.

Attraverso questa piccola novità, Google punta ad offrire agli utenti un sistema molto più personalizzato e vicino ai propri gusti. In questo momento, l'update è in fase di implementazione sia per Android che per iOS. Inoltre, sempre a proposito di Google Discover, segnaliamo che qualche giorno fa è stata rilasciata un'altra novità: la possibilità di stabilire quali video YouTube mostrare nel proprio feed.