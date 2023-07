Google vuole convincervi ad aggiornare il vostro smartphone a tutti i costi!

Google è sempre al lavoro per migliorare il proprio sistema operativo e il mezzo necessario per godere del lavoro svolto sono gli aggiornamenti. Ma non sempre questo impegno viene raccolto dagli altri. Quando viene rilasciato un aggiornamento, questo arriva perché porta con sè delle novità, delle correzioni che servono al dispositivo. Tuttavia, succede che sia da parte di alcuni produttori sia da parte di alcuni utenti questi aggiornamenti vengono trascurati. Perciò, Google sta lavorando per far sì che chi riceve gli aggiornamenti non li ignori, così che Android sia più sicuro. Infatti, il giornalista free lance Mishaal Rahman ha scoperto una nuova funzione in arrivo: Android Upgrade Invite.

Android Upgrade Invite non è una semplice notifica di un nuovo aggiornamento disponibile, ma consiste in una serie di schermate che spiegano passo passo le novità apportate dall'aggiornamento in questione, in modo che chiunque possa essere a conoscenza delle nuove funzionalità del proprio dispositivo. Così, Google vi invita, appunto, ad aggiornare il vostro smartphone e a non lasciare gli aggiornamenti in sospeso nel dimenticatoio. Ovviamente, essendo una funzionalità introdotta da Google, saranno richiesti i Google Mobile Services (quindi saranno esclusi gli smartphone di Huawei).