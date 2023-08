Come Google Contatti vuole rinnovare il suo widget più popolare

Tra le app che hanno ricevuto i rinnovamenti grafici più consistenti troviamo Google Contatti , quella che permette di gestire la rubrica sugli smartphone Android. E proprio per Google Contatti c'è in cantiere un'ulteriore novità .

A partire da Android 13 Google ha rinnovato in maniera consistente l'interfaccia grafica del suo sistema operativo per smartphone . Questo passa anche da un grado di personalizzazione più ampio. E in questo rinnovamento sono coinvolte anche le sue app .

Come vedete dagli screenshot in galleria, il nuovo widget di Google Contatti per il singolo contatto ha un aspetto più coerente al Material You che troviamo su Android 13 e Android 14. I bordi sono più arrotondati, l'immagine del profilo è più discreta e i pulsanti di azione rapida, che rimangono quelli per chiamare o per aprire la chat con Messaggi, sono maggiormente integrati nel widget.

Vi ricordiamo che Google ha recentemente rinnovato i widget per l'app Contatti, ma questo ulteriore rinnovamento potrebbe arrivare nell'ambito del lancio della versione stabile di Android 14. Al momento questo nuovo look per i widget non è ancora disponibile, torneremo ad aggiornarvi non appena avremo notizie della sua distribuzione al pubblico.