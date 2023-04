Google consiglia i migliori giochi per... smartwatch!

Come vedete dalle immagini in galleria, aprendo il Play Store si troverà la curiosa sezione dei giochi consigliati proprio per smartwatch. La sezione si trova all'interno della scheda Altri dispositivi, accessibile attraverso la barra superiore della schermata home del noto store di Google.

I giochi proposti in questa nuova sezione sono effettivamente concepiti per display piccoli come quelli degli smartwatch. Attualmente vengono mostrati dei titoli raggruppati secondo le categorie "Relax with games for your watch: Forget the time" e "Challenging games on the go: Win on your watch".

Insomma due tipologie diverse di giochi, i quali arrivano sostanzialmente tutti da sviluppatori di terze parti.

La scelta di Google appare curiosa, visto che i giochi per smartwatch rappresentano un settore relativamente di nicchia, se si contestualizza il tutto all'interno del mondo dei giochi mobile.