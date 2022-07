Google invia un codice sconto per il suo store alle Local Guide di Maps

Negli anni Google ci ha abituato alla proposizione di un gran numero di servizi e iniziative. Tra queste troviamo Google Local Guides, il programma di Google Maps che rende chiunque una guida locale.

Le guide locali di Google sono tutti gli utenti iscritti al programma di Maps, con il quale è possibile raccogliere punti e salire di livello in base ai contributi che si forniscono su Maps. Tali contributi consistono in recensioni di posti e attività commerciali, il caricamento di foto relative ai luoghi di Maps, la valutazione dei luoghi e la risposta alle domande degli altri utenti sempre in merito alle attività presenti su Maps.

Nel tempo abbiamo visto Google concedere diverse belle sorprese agli utenti partecipanti a Local Guides, soprattutto per coloro che hanno raggiunto un livello tra i più alti. Qualche anno fa abbiamo visto regalare Google Home Mini, e più recentemente un periodo di abbonamento gratuito a Google One.

Nelle ultime ore è arrivato un altro regalo: si tratta di un buono sconto pari al 15% per gli acquisti effettuati sul Google Store, lo store ufficiale online dove Google vende i suoi prodotti.

Come possiamo leggere dall'informativa riassunta negli screenshot in galleria, il buono sconto prevede delle limitazioni di utilizzo. Nello specifico, il buono sconto del 15% per il Google Store non potrà essere usato per l'acquisto di smartphone Pixel. Si potrà però usare per acquistare le Pixel Buds di Google, oppure uno dei tanti prodotti della serie Nest per la domotica.

Il buono sconto potrà essere usato entro il prossimo 31 gennaio 2023. Come vedete dagli screenshot, il regalo è distribuito da Google via email. L'utente che ce l'ha segnalato è una guida locale di livello 7. Noi siamo al livello 8 e ancora non abbiamo ricevuto nulla.

Pertanto non è chiaro secondo quale criterio Google stia distribuendo il regalo in questione, potrebbe anche essere riservato a coloro che non hanno mai ricevuto regali nel contesto delle Guide Locali. Fateci sapere se dalle vostre parti è arrivato.