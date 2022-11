Google prepara un'altra lapide: l'app di Street View

Google è nota anche per aver detto addio a diverse sue applicazioni. In questo senso, il "cimitero di app" in futuro si allargherà ulteriormente: il colosso di Mountain View, infatti, ha deciso di chiudere "Street View" su Android e su iOS , ovvero il software che permette di avere uno sguardo a 360° su quasi tutte le strade del pianeta. La conferma di questa notizia, oltre ad alcuni avvisi contenuti nell'ultimo aggiornamento (come vedremo successivamente), è arrivata anche dal portavoce di Google Madison Gouveia a "The Verge", il quale ha anticipato che a marzo 2023 verrà interrotto il supporto all'app.

Nel dettaglio, nell'ultimo aggiornamento - versione 2.0.0.484371618 - Google ha preparato una manciata di avvisi di ritiro/chiusura per l'app Street View. In queste notifiche, l'azienda conferma che l'app verrà chiusa il 31 marzo 2023, incoraggiando gli utenti a passare a Google Maps oppure a Street View Studio: "L'app Street View non sarà più disponibile. L'app non sarà più disponibile e il supporto terminerà il 21 marzo 2023. Per pubblicare il tuo video 360, passa a Street View Studio. Per visualizzare Street View e aggiungere foto sferiche, utilizza Google Maps".

Tuttavia, c'è una funzione che probabilmente scomparirà con l'addio a "Street View". Si tratta di "Percorsi fotografici", una modalità che consentiva agli utenti di caricare una foto di strade o percorsi che ancora non c'erano nel database della piattaforma. Difatti, questa funzione, almeno per il momento, non è disponibile né su Google Maps né su Street View Studio.