Google spinge sulle chat RCS: ecco la novità per l'app Messaggi

Non è un mistero che Google stia spingendo in maniera particolare nei confronti della messaggistica RCS , un aspetto sul quale diverse volta ha punzecchiato Apple che invece ancora non si è convertita allo standard per i suoi ù .

Come vedete dagli screenshot in galleria, ora l'app Messaggi mostra dei badge associati agli avatar dei contatti per riconoscere immediatamente quali sono le chat RCS. Questo permette di identificare con quali contatti si sta comunicando via RCS sin dalla schermata principale dell'app.

In precedenza invece era necessario accedere alla singola chat e verificare se nel campo relativo alla composizione del messaggio fosse indicata la possibilità di inviare messaggi RCS.

Il badge associato ai messaggi RCS nell'app Messaggi è molto coerente con il logo stesso dell'app, e di una tonalità variabile in base a quella di sistema, segno che Google sta associando sempre più la sua app Messaggi alla messaggistica RCS.

In futuro, possiamo aspettarci di usare Google Messaggi solo per comunicare via RCS.

La novità che abbiamo appena visto è in fase di distribuzione per alcuni di quelli che hanno aderito alla versione beta dell'app Messaggi. Fateci sapere se l'avete usata e se effettivamente usate i messaggi RCS.