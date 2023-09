La Google Camera ha un look tutto nuovo: come provarlo subito

Le app e i servizi Google per smartphone Android attirano sempre molta attenzione, anche perché Google negli ultimi tempi ha mostrato una particolare attenzione nell'aggiornare tali app e servizi.

La Google Camera è sicuramente tra le app che destano maggiore interesse, anche perché non la troviamo solo sui Pixel ma è compatibile anche con larga parte dei modelli Android. In questa guida abbiamo descritto come installarla.

A proposito di Google Camera arrivano delle interessanti novità, visto che Google ha appena rilasciato un nuovo e consistente aggiornamento per la sua app Camera. Si tratta della versione 9.0.115.561695573.371, andiamo a vedere insieme cosa cambia: