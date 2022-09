Google annuncia un netto cambiamento per le recensioni sul Play Store

Le recensioni e le valutazioni delle app sicuramente rappresentano un dettaglio importante nei vari store online, tra cui Google Play Store. Difatti, le varie critiche non solo informano i potenziali utenti, ma aiutano anche gli sviluppatori a migliorare il software. Tuttavia, non è raro imbattersi in recensioni sospette, sia positive che negative. A riguardo, Google sta studiando il modo per combattere e rimuovere le valutazioni non vere. Prima di passare ai dettagli della notizia, può tornare utile consultare la nostra guida su come farsi rimborsare dal Play Store tramite browser e app.

Questa novità ha un obiettivo: proteggere gli sviluppatori da fenomeni come il review bombing, ovvero il fenomeno che si verifica quando gli utenti rilasciano intenzionalmente una recensione negativa nel tentativo di danneggiare le vendite o la popolarità di uno specifico software (ma si verifica anche sui videogiochi o film/serie TV). Insomma, con questo passo in avanti, Google spera in un miglioramento della qualità media delle recensioni.

Infine, sempre a proposito di Google, recentemente ha provveduto a cambiare i requisiti minimi per i produttori che vogliono implementare i GMS (Google Mobile Services), cioè i servizi Google utilizzati per tante funzionalità importanti, come ad esempio il Play Store. Sembrerebbe, infatti, che gli smartphone con meno di 2 GB di RAM e meno di 16 GB di memoria interna che eseguono Android 13 non potranno implementare i GMS.