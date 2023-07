Google Calendar e Lens si preparano a un nuovo look

Negli ultimi due anni abbiamo visto Google fare dei grandi passi in avanti nel contesto della personalizzazione e dell'aggiornamento grafico delle sue app per dispositivi Android. Ci riferiamo ovviamente al Material You, una nuova concezione di interfaccia grafica personalizzata in base agli sfondi e alle scelte dei singoli utenti. E proprio in base a questo quasi tutte le app Google hanno ricevuto il supporto al Material You.

La prossima che se lo guadagnerà sarà Google Calendar. Come vedete dall'esempio qui sotto, Calendar riceverà il pieno supporto al Material You, grazie al quale tutta la tonalità della sua interfaccia grafica sarà automaticamente personalizzata in base alla tonalità di sistema che troviamo su ogni smartphone degli utenti. A partire dalla versione 2023.26.0-543240418 dell'app Calendar è stato infatti integrato uno switch a livello di codice che dovrebbe abilitare il supporto al Material You, e la conseguente possibilità di personalizzare automaticamente l'interfaccia di Calendar. Rimane da capire quando Google intende abilitare via server tale switch. Quindi per vedere dei cambiamenti significativi potrebbe volerci ancora qualche settimana.