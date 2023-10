Su Google Calendar potete condividere eventi via link: ecco come

L'accesso al link permette quindi di visualizzare l'evento e rispondere in merito alla propria presenza. Questo è possibile in un solo clic se si effettua l'accesso tramite il proprio account Google, mentre per gli ospiti sarà prima necessario effettuare il login tramite il proprio account.

La condivisione tramite link funziona anche per gli eventi che sono stati contrassegnati come privati, e che non hanno invitati.

La generazione produrrà un link del tipo calendar.app.google/xxxxxxxxxxxxxx.

La novità è al momento disponibile esclusivamente per l'app Android di Google Calendar, per la quale è in fase di distribuzione automatica. Possiamo aspettarci che in futuro arriverà anche su iOS.