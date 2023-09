Google potrebbe addolcire l'aumento dei prezzi di Pixel 8 anche in Europa

Manca sempre meno al grande giorno in casa Google , quello in cui la casa di Mountain View presenterà i nuovi smartphone top di gamma . Parliamo ovviamente dei nuovi Pixel 8 e Pixel 8 Pro che arriveranno insieme a Pixel Watch 2 , lo smartwatch della serie Pixel.

Non è una novità che Google lanci delle promozioni per il debutto dei suoi Pixel, e anche per i Pixel 8 sappiamo che queste arriveranno per il mercato USA.

Gli ultimi dettagli appena condivisi da Roland Quandt sono però incoraggianti anche per noi europei.

Il leaker ha infatti condiviso su X che secondo le sue fonti potrebbe arrivare il bundle che include le Pixel Buds Pro in regalo con Pixel 8, e quello che include il nuovo Pixel Watch 2 in regalo con Pixel 8 Pro. Tali dettagli fanno ben sperare anche per la loro disponibilità in Europa.

Al momento non ci sono conferme in merito ai mercati in cui saranno disponibili tali promozioni, così come non abbiamo ancora la conferma ufficiale dell'aumento dei prezzi. Continuate a seguirci per restare aggiornati sui prossimi dettagli.