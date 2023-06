Google conferma il bug che mostrava l'accesso costante di WhatsApp al microfono

A maggio, alcuni utenti di WhatsApp segnalarono un problema piuttosto curioso, ovvero un accesso anomalo da parte dell'app al microfono del proprio telefono. Difatti, nella dashboard di Android 13 dedicata alla privacy risultata che l'app, anche quando non era in uso, accedeva al microfono, di solito utilizzato esclusivamente per registrare dei messaggi vocali o dei video. Gli sviluppatori di WhatsApp, quasi subito, hanno attribuito la paternità della criticità a Google, che a distanza di un mese ha fornito qualche dettaglio in più.