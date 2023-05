Google Bard potrebbe debuttare presto sui Pixel

L'intelligenza artificiale di Google, ovvero l'IA generativa di Bard, potrebbe debuttare anche nel sistema operativo Android. Secondo le ultime indiscrezioni diffuse, Google Bard verrà introdotto nel sistema operativo tramite la pubblicazione di un widget per la homescreen dedicato. A riguardo, non si sa ancora se l'IA verrà integrata nell'app di ricerca di Google oppure se verrà rilasciata come app autonoma. Al di là di questo aspetto, però, si tratterebbe comunque di un grosso passo in avanti visto che ora Bard, da smartphone, è raggiungibile soltanto tramite un browser web.

Entrando di più nel vivo della notizia, è probabile che la nuova funzionalità di Android possa rappresentare qualcosa in più rispetto a quella di semplice scorciatoia per accedere a Bard. Difatti, si pensa che il widget potrà includere suggerimenti per le conversazioni e consentire l'accesso diretto all'app corrispondente. Questo widget, inoltre, almeno in una fase iniziale, sarà un'esclusiva dei Google Pixel. Tra l'altro, poiché Bard si trova ancora in una fase di anteprima limitata, è possibile che i possessori di un Pixel possano avere presto l'opportunità di saltare la lista d'attesa (o che questa venga proprio eliminata).