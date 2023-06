Google implementa At a Glance su Pixel Watch: sarà più veloce accedere ad alcune informazioni

Google si sta impegnando nell'implementazione di nuove funzioni a bordo del suo primo smartwatch, Pixel Watch. In ultimo, è stata introdotta una nuova complicazione denominata At a Glance, che propone le stesse opzioni già viste sull'omonimo widget per smartphone. Nello specifico, la complicazione si presenta come un'estensione di Google Assistant e consente di accedere rapidamente ad alcune informazioni, come il giorno, la data, la temperatura attuale e le condizioni atmosferiche.

Dopo aver concesso l'autorizzazione a Google Assistant di accedere al calendario, sarà possibile visualizzare At a Glance nello slot rettangolare dei layout Modular II o Modular III del quadrante Utility. L'interfaccia, così, mostrerà le informazioni già descritte consentendo, tra l'altro, agli utenti di premere l'icona del meteo per aprire l'app specifica. Prossimamente, inoltre, questa complicazione permetterà di visualizzare anche gli eventi imminenti tramite un conto alla rovescia (in minuti). Google ha rilasciato questo update lato server negli ultimi giorni: difatti, non rientrava tra le novità presentate durante il Pixel Feature Drop di giugno 2023, dedicato proprio a Pixel Watch e ai Fitbit.