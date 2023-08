Google Assistant su Wear OS sta per diventare più potente

Stando a quanto scoperto da 9to5Google , BigG starebbe lavorando a nuove scorciatoie per Google Assistant in Wear OS. Tali scorciatoie dovrebbero prendere posto all'interno della sezione dei tile di Wear OS , proprio in quello dedicato ad Assistant.

Le novità delle quali stiamo per parlare riguardano Google Assistant per Wear OS . Il popolare assistente vocale di casa Google infatti da molti anni è presente sugli smartwatch con Wear OS , sui quali offre diverse funzionalità di interazione tramite i comandi vocali .

Da anni riconosciamo il costante impegno di Google nel contesto software per il mondo smartphone e smartwatch . E proprio a proposito di indossabili stanno per arrivare delle interessanti novità .

Il tile per Google Assistant su Wear OS potrà offrire delle scorciatoie personalizzate in base alla cronologia di utilizzo degli utenti. Come vedete dallo screenshot in basso, le scorciatoie potranno essere usate per inviare messaggi rapidi con uno specifico contenuto, oppure per impostare dei timer specifici.

Al momento il nuovo tile per Assistant con le scorciatoie ancora non è disponibile su Wear OS, aspettiamoci però che arrivi presto su Pixel Watch.