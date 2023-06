Google Assistant finalmente arriva su smartwatch Fossil con Wear OS 3

Alla fine dello scorso anno proprio per gli smartwatch più recenti di Fossil, come il Fossil Gen 6 , abbiamo visto arrivare l'importante aggiornamento a Wear OS 3 . Si tratta della nuova generazione del sistema operativo di Google, il quale però ha rimosso un importante funzionalità sugli smartwatch Fossil: Google Assistant .

Non è mai stata chiarita completamente la ragione dietro la rimozione di Assistant sugli smartwatch Fossil aggiornati a Wear OS 3. La stessa cosa è accaduta anche ad altri modelli aggiornati a Wear OS 3, come TicWatch Pro 5 e Montblanc Summit 3. Per fortuna, le cose stanno cambiando.

Stando alle segnalazioni di diversi utenti possessori di Fossil Gen 6 infatti, Google Assistant finalmente ha fatto il suo ingresso ufficiale sui modelli Fossil aggiornati a Wear OS 3. Stando a quanto riferito da coloro che l'hanno ricevuto, Assistant ha il nuovo aspetto che troviamo su Pixel Watch e sui Galaxy Watch di Samsung aggiornati a Wear OS 3.

Al momento non sono arrivate comunicazioni ufficiali da parte di Google o di Fossil. La novità è stata distribuita con un nuovo aggiornamento software rilasciato dalla scorsa settimana. Fateci sapere se è arrivato anche dalle vostre parti.