Google Assistant si ispira a Bard: grossa novità in arrivo

Nell'ultimo anno abbiamo assistito a un consistente sviluppo dell'intelligenza artificiale, e questo anche grazie ai vari servizi di chatbot che sono arrivati al grande pubblico, a partire da ChatGPT.

Anche Google si è tuffata in questo settore, con Google Bard che ormai è disponibile anche in Italia a pieno regime. Ma BigG non intende fermarsi qui: Google ha infatti in mente di estendere le grandi potenzialità dei chatbot anche a Google Assistant.

Quelli di 9to5Google hanno infatti effettuato il teardown dell'ultima versione dell'app Google, scovando un'interessante novità in arrivo per Assistant. Come vedete dallo screenshot in galleria, Google Assistant sarà in grado di riepilogare i contenuti testuali presenti sul web.