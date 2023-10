Ehi Google, Google Assistant non vuole svegliarsi su Android Auto

In realtà non si tratta di una cosa nuova: il bug di Android Auto che coinvolgeva Google Assistant era emerso qualche mese fa, e poi risolto da Google tramite un aggiornamento. Ma negli ultimi giorni sembra tornato.

Diversi utenti di Android Auto hanno infatti segnalato sul forum ufficiale Google che Google Assistant non si avvia correttamente su Android Auto se richiamato con la classica parola chiave "Ehi Google". L'unico modo per farlo funzionare consisterebbe nel selezionare il pulsante per avviare l'assistente manualmente sull'interfaccia di Android Auto.

Dunque, una volta avviato manualmente Google Assistant esegue correttamente tutte le attività richieste.

Pertanto, si tratta semplicemente di un problema di corretta identificazione del primo comando vocale, il quale dovrebbe "svegliare" Google Assistant su Android Auto.

Un membro del team Android Auto di Google ha risposto alle segnalazioni degli utenti richiedendo un bug report, quindi ci aspettiamo che Google lavorerà presto a una soluzione.