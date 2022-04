Google ARCore è ora supportato da nuovi smartphone Samsung (e anche qualche iPhone)

Nell'ultimo periodo, si parla sempre di più di tecnologie come realtà virtuale e realtà aumentata, ma le grandi aziende in realtà ci lavorano da molto tempo: ARCore è infatti un kit di sviluppo creato da Google ormai oltre quattro anni fa che permette agli sviluppatori di creare più facilmente app con supporto alla realtà aumentata su smartphone e tablet.

Google aggiorna costantemente la lista dei dispositivi che supportano a pieno ARCore: per rientrare in questa lista, gli smartphone devono avere performance elevate e devono superare dei test specifici su fotocamera, sensori di movimento e potenza della CPU per ottenere una certificazione ed essere compatibili con le app sviluppato con ARCore. La lista completa e aggiornata è disponibile qui.