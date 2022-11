Google introduce ufficialmente l'archiviazione delle app tramite il Play Store

Ogni volta gli aggiornamenti di Sistema Google comprendono vari miglioramenti al Play Store. Ad esempio, l'ultimo update introduce un'importante novità: la possibilità di reinstallare le applicazioni sui nostri smartphone evitando di completare tutte le volte il processo di configurazione.

Questa funzionalità, presentata da Google a marzo, consente agli utenti di disinstallare le applicazioni ma con un'importante differenza rispetto al passato: il Play Store, infatti, conserva i dati locali del software. In pratica, sarà come se l'app non fosse stata mai rimossa dal dispositivo (si parla appunto di "archiviazione"). Si tratta di un importante passo in avanti: pensiamo agli appassionati di giochi oppure ai possessori di telefoni con una limitata capacità di archiviazione. Questo aggiornamento è disponibile con la versione 33.4 del Google Play Store.