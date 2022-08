Google vuole che le app Android siano davvero multi dispositivo

Nel mondo smartphone Android Google gioca un ruolo di primo piano e detta le regole, almeno in termini di sviluppo Android. BigG cerca da anni di uniformare un settore molto variegato, dato dalla tanta varietà di modelli e di produttori che si affidano ad Android.

Canale Telegram Offerte

Proprio in questi termini Google ha introdotto un'interessante novità che riguarda lo sviluppo delle app e che dovrebbe coinvolgere tutti gli sviluppatori che lavorano nel settore Android. Google ha appena lanciato un nuovo SDK per le app multi dispositivo.

La novità introdotta da Google consiste in un nuovo strumento di sviluppo per le app, ed è dunque rivolto esclusivamente agli sviluppatori che creano i loro prodotti per il mondo Android. Il nuovo SDK basa il concetto di cross device sulla connettività Wi-Fi, Bluetooth e ultra wide band (UWB).

Gli obiettivi principali del nuovo SDK consistono nello sviluppo di app Android che siano in grado di:

Scoprire i dispositivi nelle vicinanze , attraverso il protocollo Nearby Share.

, attraverso il protocollo Nearby Share. Stabilire connessioni sicure tra i dispositivi.

tra i dispositivi. Permettere un'esperienza dell'app su più dispositivi.

Il concetto di utilizzo dell'app su più dispositivi è molto più profondo di quanto pensiate. L'idea di Google è quella di usare app su dispositivi diversi in maniera collaborativa, in tempo reale. Si immagina ad esempio di poter usare un'app per l'ordine di cibo a domicilio tra diversi utenti su dispositivi diversi, in modo da completare l'ordine in tempo reale per diverse persone.