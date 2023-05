Google afferma che presto Android separerà il volume di suonerie e notifiche

Google lavora quotidianamente per migliorare il sistema operativo Android. A questo proposito, un'importante novità dovrebbe essere rilasciata nei prossimi mesi. In particolare, con Android 13 QPR3 o con Android 14 la società dovrebbe prevedere due cursori separati per il volume della suoneria e per quello delle notifiche.

A dicembre, con Android 13 QPR2 Beta 1, tramite i comandi ADB, è trapelata la separazione dei volumi di notifiche e suonerie nel menu delle impostazioni, dentro la sezione dedicata a Suoni e vibrazioni. Qui, infatti, gli slider disponibili sono diventati cinque: per la suoneria, le notifiche, i contenuti multimediali, le chiamate e gli allarmi. A marzo, poi, è stata diffusa la versione stabile di Android 13 QPR2, sprovvista però della separazione del volume di notifiche e suonerie. A riguardo, nessuna modifica anche in Android 13 QPR3 (Beta 3), tuttavia quel comando ADB - adb shell device_config put systemui volume_separate_notification true - continua a funzionare.