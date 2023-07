A sorpresa Google rilascia la versione beta di Android Auto 10

Un pò a sorpresa, Google ha rilasciato la versione beta di Android Auto 10: difatti, gli utenti potranno scaricare manualmente il programma di installazione dell'APK sui propri dispositivi. Per quanto riguarda le novità, il colosso di Mountain View non ha diffuso le note di rilascio dell'aggiornamento. Tuttavia, stando alle prime segnalazioni, non sembrano esserci grosse modifiche: è probabile, quindi, che Google si sia concentrata sui miglioramenti "sotto il cofano".

L'ultima build nel canale stabile è Android Auto 9.9. Per questo motivo, diversi utenti credevano che Google continuasse lo sviluppo di Android Auto con la build 9.10 ed invece l'azienda ha sorpreso tutti con questo salto direttamente alla versione 10. Tutto ciò potrebbe rappresentare un indizio sulla volontà della società di introdurre tante novità al software.