Google rilascia Android Auto 10.4, tuttavia un bug fastidioso è ancora presente

Google lavora costantemente per perfezionare Android Auto e, di conseguenza, l'esperienza degli utenti. In tal senso, quasi nel silenzio più assoluto, il colosso di Mountain View ha rilasciato Android Auto 10.4, disponibile per il download a meno di una settimana dal rilascio della prima build beta. Come al solito, non è disponibile un registro delle modifiche, tuttavia è quasi scontato che l'azienda si sia concentrata sulla risoluzione dei vari bug delle versioni precedenti.

Il lancio, come avviene sempre in questi casi, sta avvenendo in maniera graduale. In questo modo, infatti, Google riesce a condurre ulteriori test di affidabilità e stabilità. Alla fine di questo iter, ovvero quando si è sicuri dell'assenza di qualsiasi bug importante, tutti gli utenti potranno utilizzare l'ultima versione del software. Questo processo, di solito, richiede qualche settimana, tuttavia è probabile che gli utenti più esperti procedano al download manuale dell'update.