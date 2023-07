Google non si ferma più: subito pronto Android Auto 10.1

Google negli scorsi giorni ha rilasciato Android Auto 10 , tuttavia sembra non fermarsi qui. Difatti, l'azienda ha lanciato una nuova build beta agli utenti iscritti al circuito dei test: si tratta di Android Auto 10.1 beta, già disponibile per il download (anche coloro che non sono tester registrati potranno scaricare l'update tramite il file APK).

Contestualmente, il colosso di Mountain View sembra vicino al completamento del lancio di Coolwalk, visto che la maggior parte degli utenti di Android Auto sembra aver ricevuto la nuova interfaccia.

Quest'ultima è stata annunciata a gennaio e da allora, in maniera graduale, ha raggiunto sempre più utenti. Tra le modifiche più interessanti che portato Coolwalk, segnaliamo sicuramente la possibilità di eseguire più app in contemporanea.

Infine, restando in tema, sembrerebbe che le calde temperature che in questi giorni stanno interessando tutta Italia abbiano compromesso il funzionamento di Android Auto. In particolare, alcuni utenti hanno notato che lo smartphone, se collegato ad Android Auto, diventa molto caldo (e la temperatura esterna di certo non aiuta a raffreddarsi). Tutto ciò causerebbe un forte stress alla batteria visto che viene caricata e scaricata contemporaneamente.