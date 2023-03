Google rilascia Android 14 DP2: quante novità!

I lavori in casa Android non si fermano mai: Google prosegue senza sosta il lavoro di sviluppo e test della nuova versione del robottino verde. Nelle ultime ore BigG ha rilasciato la seconda Developer Preview di Android 14 .

Con Emoji Lab potrete creare i vostri sfondi

Nella seconda DP di Android 14 troviamo importanti riferimenti a Emoji Lab . Si tratta sostanzialmente di un tool integrato direttamente nel Pixel Launcher con il quale sarà possibile creare degli sfondi totalmente personalizzati. Come vedete dagli screenshot qui sotto, sarà possibile scegliere un base per lo sfondo e poi aggiungere elementi grafici.

Nuove opzioni per le Impostazioni

Arrivano delle nuove opzioni tra le Impostazioni di Android 14. Tra quelle più interessanti troviamo la possibilità di personalizzare le unità di misura, il primo giorno della settimana e il formato numerico di tutto ciò che viene visualizzato sullo smartphone.

Sempre tra le Impostazioni troviamo una nuova sezione denominata NFC launch, per la quale al momento non sono inclusi dettagli sul funzionamento. Inoltre, troviamo anche un aggiornato effetto di animazione alla pressione delle varie voci nelle Impostazioni, per il quale si vedrà un alone con gli angoli arrotondati in corrispondenza della sezione selezionata.

Novità simili le troviamo anche per il posizionamento dell'opzione per personalizzare l'attivazione delle gesture o dei pulsanti di navigazione. Questa ora si trova all'interno del menù Display delle Impostazioni di Android 14.

Infine, è stato aggiornato anche la sezione Privacy all'interno delle Impostazioni. Troviamo un nuovo badge per la corretta verifica di sicurezza, e l'unificazione delle impostazioni aggiuntive all'interno della sezione Privacy.