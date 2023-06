Google rilascia Android 14 Beta 3.1: il sensore d'impronte ringrazia

Chiaramente stiamo parlando di un fix alla Beta 3 rilasciata pochi giorni fa. Google infatti ha appena rilasciato la Beta 3.1 di Android 14. Come spesso accade per gli aggiornamenti intermedi per le versioni beta, l'update ha il compito ben preciso di risolvere specifici problemi .

La Beta 3.1 di Android 14 infatti risolve i problemi con il riconoscimento dell'impronta digitale tramite il sensore integrato sotto al display, che si verificavano per alcuni utenti che avevano aggiornato alla Beta 3 di Android 14.

Dunque, Android 14 diventa sempre più stabile in vista del rilascio della prima vera versione stabile, previsto intorno ad agosto. Il nuovo aggiornamento è in fase di distribuzione via OTA per tutti coloro che hanno installato Beta 3 di Android 14.

Vi ricordiamo che al momento la beta di Android 14 è compatibile esclusivamente con i Pixel 4a e modelli successivi.

In questa guida abbiamo descritto come aderire alla beta di Android.