Google svela Android 13 (Go edition): sui dispositivi economici arriva il Material You

Con un post sul suo blog ufficiale, Google ha annunciato il lancio di Android 13 (Go edition). Si tratta di una versione alleggerita del sistema operativo, pensata per quegli smartphone dalle specifiche tecniche limitate. La Go edition, lanciata cinque anni, ad oggi è installata su oltre 250 milioni di dispositivi. A riguardo, il team di sviluppo ha dichiarato: «Quando abbiamo introdotto Android (Go edition) cinque anni fa, abbiamo adattato la nostra piattaforma mobile principale per alimentare telefoni economici con memoria e spazio di archiviazione limitati. Questa esigenza è altrettanto pertinente oggi, con quasi 180 milioni di persone che si sono collegate online solo negli ultimi dodici mesi. Per servire al meglio questo insieme crescente di utenti, ci siamo concentrati su tre qualità critiche: affidabilità, usabilità e personalizzazione».

Sono tre i punti su cui Google ha puntato per questa nuova versione di Android Go: si tratta di affidabilità, usabilità e personalizzazione. Per quanto riguarda il primo punto, per la prima volta l'azienda introduce gli aggiornamenti di sistema Google Play.

In questo modo, gli smartphone potranno ricevere regolarmente gli update, soprattutto quelli critici. Sull'usabilità, invece, il colosso di Mountain View ha dotato Android Go 13 di un'intelligenza integrata che aiuterà gli utenti ad ottenere di più dal proprio dispositivo. Ad esempio, è stata introdotta la funzionalità "Discover" per visualizzare notizie sempre aggiornate. Infine, per la prima volta, sugli smartphone più economici arriverà il "Material You", il design sviluppato da Google sin da Android 12. A riguardo, gli utenti potranno personalizzare i colori di tutte le parti del sistema operativo affinché siano coerenti con lo sfondo.